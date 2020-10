Video: “Al lado de mi casa vive el desgraciado”: mamá de Marlon Cuesta, sobre el presunto homicida

Este sábado la ciudad pudo conocer al que sería el presunto asesino del niño Marlon Cuesta, el menor de cinco años que fue encontrado muerto el pasado 5 de agosto.

Las autoridades indicaron que un menor de 17 años, conocido como Kevin, sería el determinador del caso, además de contar otros detalles específicos, que podrá leer en la nota que dejamos a continuación.

En contexto: Video: Lo que se sabe de la captura del presunto homicida del niño Marlon, contado por la Policía

Sin embargo, la madre del menor también sacó el espacio para hablar, aunque visiblemente se le notó desconsolada, y llorando sin consuelo.

En su intervención, la mamá aprovechó para agradecer a la Policía por todo el apoyo que le brindó, y más porque muchas personas la acusaban a ella de ser quien asesinó al menor: “Marlon era un niño indefenso, y muchas personas me señalaron, dijeron que yo era la asesina de mi hijo. Marlon Andrés lo tuve yo, y así como lo tuve, hubiera luchado por él así sea pasando brega”, sostuvo.

Sobre el mismo caso: EN VIDEO. ¡Es un adolescente! Cogieron al presunto homicida del pequeño Marlon

Además, aseguró que, mientras muchos la señalaban a ella, “el asesino se reía en mis narices” y por eso pensó que no había mucho por hacer, pero por fortuna “Dios me dio una luz, en el momento que me sentía más abandonada”.

Por último, en medio de su notorio dolor, la mujer le envió un mensaje claro a la justicia: “Yo no quiero que lo traten como un menor, porque en el momento que lo mató actuó como un adulto”.

Sobre el presunto homicida, la mamá también confesó que es un vecino de ella y dijo que si “él quería hacer algo, yo creo que era a la mamá, a mi hijo no”.