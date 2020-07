Un sismo potente de 7.8 sacudió la Península de Alaska y generó alerta de tsunami

Un potente sismo tasado en 7.8 de magnitud, estremeció el martes por la noche la Península de Alaska.

Por ello se emitió una alerta de tsunami que luego se suspendió al normalizar el oleaje.

El terremoto de magnitud 7,8 se produjo el martes a las 23:12, hora PST, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Se detectó a una profundidad de 28 kilómetros (17 millas), mayor de la estimada en un principio.

El epicentro se situó en el mar, 105 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

Sirens blasting. Sounds of helicopters in the air. Everyone waiting the 12:05 impact time. #tsunami #Alaska pic.twitter.com/mBZmvssLQz

— Timothy Daugherty 🇺🇸 ❼ (@TheCoastiemater) July 22, 2020