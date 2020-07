¡Qué horror! Una tigresa se comió a su cuidadora ante la mirada de turistas que llegaron a zoológico por reapertura

Un horrible final tuvo la reapertura de un zoológico en Zúrich, Suiza, el pasado sábado 4 de julio.

Varias familias que llegaron a disfrutar de la reapertura del sitio, presenciaron el momento en el que una felina acababa con la vida de una mujer de 55 años de edad.

El hecho se registró en un popular santuario de animales, que cuenta con más de 2.000 ejemplares de 300 especies.

Sobre el mediodía de ese día, varias personas observaron cómo la tigre tenía ‘encerrada’ a la cuidadora y la estaba atacando, por lo que se encendieron las alarmas en el lugar para intentar rescatarla.

Los empleados formaron un grupo de rescate que se encargó de distraer a la felina, pero cuando soltó a su víctima ya era demasiado tarde.

“Lamentablemente, la ayuda llegó demasiado tarde”, declaró una vocera de la policía de Zúrich, Judith Hoedl.

La empresa dijo que está llevando a cabo una investigación de este trágico incidente para determinar por qué la cuidadora se encontraba en la jaula al mismo tiempo que el felino.

Según la prensa local, los tigres del zoológico son atendidos sin contacto directo con los empleados y en principio los cuidadores y los animales no deben estar nunca juntos en el mismo espacio.

