Una doble tragedia se presentó en Rusia, cuando un joven de 20 años se lanzó de un edificio y cayó encima de un bebé de 5 meses de edad, a quien le causó la muerte.

En un video registrado por las cámaras de seguridad, se aprecia el momento exacto en que el hombre cae encima del coche donde se encontraba el menor, quien era llevado por su madre y se disponía a cruzar la calle.

En medio de su angustia, la mujer recoge al bebé quien se cayó al piso por causa del impacto, y una vez llegan los organismos de socorro lo trasladan en ambulancia pero a bordo de esta fallece.

En cuanto a la madre, se conoció que debió recibir asistencia médica en el lugar y posteriormente un tranquilizante, pues se encontraba muy alterada.

A 5yrs baby boy has died after a suicidal man jumped from the 17th floor of a building and landed on the child’s pram in Russia, killing them both.

