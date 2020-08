EN VIDEO: ¡Bestias! Pasajeros que no querían usar tapabocas, protagonizaron violenta riña en pleno vuelo

Una violenta y bochornosa riña se registró en las últimas horas en medio de un vuelo que se dirigía desde Ámsterdam hasta Ibiza, de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines.

El hecho que se hizo viral en redes sociales, ocurrió cuando dos hombres en presunto estado de embriaguez se negaban a usar sus tapabocas. Medida obligatoria establecida para permitir los viajes.

Según informó la aerolínea, estos sujetos que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, habían estado molestando física y verbalmente a los otros pasajeros que les exigían el uso del tapabocas.

La empresa de viajes también confirmó que a su arribo en Ibiza, los sujetos fueron capturados.

Acá el video de los hechos:

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020