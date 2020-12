Luego de estar más de 35 años en la cárcel pagando un crimen que no cometió, Walter Forbes fue puesto en libertad.

El hombre tenía 25 años y un hijo cuando detuvo una pelea en un bar de Michigan, en Estados Unidos. Pero días después, un hombre que estuvo involucrado en la pelea buscó a Walter y le disparó.

Mientras que Walter estaba en un estacionamiento llegó un hombre identificado como Dennis y lo hirió, aunque no fue de gravedad.

Luego de unos días, se presentó un incendio en la casa de Dennis, por lo que el primer sospecho fue Walter. Dennis murió en el apartamento donde vivía debido a la gravedad de las heridas.

Una mujer que tenía 19 años, madre de dos niños, habría jurado que había visto a Walter junto a otros dos hombres causar la conflagración.

Mientras que Walter estaba en prisión seguía insistiendo en su inocencia, en el 2017 el caso tuvo un gran giro.

Lea también: Video: ¡Por un vómito! Autoridades revelan más detalles del homicidio en Itagüí, donde murió un entrenador

La mujer que habría declarado en contra de Walter cambió su historia, quien fue identificada como Annice.

De acuerdo con el testimonio de Annice, la habría amenazado de muerte si no incriminaba a Forbes. La mujer habría dicho que fue “una completa fabricación”, según The New York Times.

Tras la nueva declaración, un juez decidió anular la sentencia y Forbes recuperó su libertad, ahora tiene 63 años.