OMS de Europa apuesta por aprender a convivir con la pandemia

Hans Kluge, director regional de la OMS en Europa, ha instado a aprender a vivir con el virus mientras no haya una vacuna y ha descartado volver a los confinamientos totales.

Europa puede coexistir con la COVID-19 gestionando bloqueos localizados, a parte de eso el funcionario internacional expresó que la vacuna COVID-19 no será el fin de la pandemia.

“El día que ganemos contra la pandemia no será necesariamente por la vacuna. Será cuando aprendamos a vivir con ella, y eso puede ser mañana”, apuntó.

En un mensaje aún más fuerte, el funcionario de la OMS pintó un escenario complejo para la humanidad: “Es absolutamente devastador lo que ha sucedido, pero también es un ensayo general… el mundo debe volverse más resiliente y utilizar las lecciones aprendidas de la COVID19 y prepararse para posibles pandemias futuras”.

"It is absolutely devastating what has happened, but it's also a dress rehearsal."@Hans_Kluge tells #KayBurley the world must become "more resilient" and use the lessons learnt from #COVID19 to prepare for potential future pandemics.

Follow live: https://t.co/Cl0Zvlvjh4 pic.twitter.com/f1QQmzSO0B

— SkyNews (@SkyNews) September 1, 2020