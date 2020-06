¡Qué tragedia! Niña que cayó a una piscina murió junto a su abuelo y su madre cuando la intentaban rescatar

Una verdadera tragedia vivió una familia de Nueva Jersey, Estados Unidos, luego de perder a tres miembros de esta en medio de un terrible accidente doméstico.

Según recogen medios internacionales, el hecho se habría presentado el pasado lunes 22 de junio, cuando una pequeña cayó de forma accidental a una piscina y su familia trató de salvarla.

Al parecer, la niña de 8 años de edad se cayó a la piscina y comenzó a gritar por ayuda. Sin embargo, en la familia nadie sabía nadar.

A pesar de no saber nadar, el abuelo de la niña de 62 años de edad y la madre de 33, se lanzaron al agua para salvarla, pero todos terminaron ahogándose.

Medios estadounidenses narraron que la familia recién había construído en su patio trasero, dicha piscina la cual tiene 2 metros de profundidad. Al parecer, el día del accidente era la primera vez que llenaban esta con agua.

Electricity played no role in the deaths of three members of a Clearview Road family in the home's above ground swimming pool on Monday, according to the Middlesex County Prosecutor's Office. https://t.co/ZUkiteicPl

— MyCentralJersey (@MyCentralJersey) June 24, 2020