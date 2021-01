Una profesora de 51 años señalada de rociar con desinfectante a alumnos porque no querían usar el tapabocas para evitar el contagio y la propagación del Covid-19, fue mandada a la cárcel; el hecho se presentó Florida, Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales, cuatro alumnos habría sido las víctimas del acto de esta profesora a quien señalan de rociar el líquido en la cara y en el cuerpo de los estudiantes. Ante esta situación, la Policía recibió una llamada para poner la denuncia y las autoridades arrestaron a la mujer.

Sin embargo; según medios locales, la profesora se defendió y dijo que existía un video como prueba que lo que decían no era verdad -el video aún se desconoce-. un juez determinó que este hecho se puede determinar como grave y equivocado, debido a que fue un intento de disciplina que no es aprobado.

Sin embargo, la profesora fue liberada después debido a que no tenía antecedentes graves y no tenía como pagar una fianza. La mujer continuará en investigación por parte de las autoridades y velarán por la integridad de los estudiantes. Se conoció de acuerdo a medios locales que el atomizador que supuestamente usó la docente para rociar a los alumnos, no fue proporcionado por la escuela.

