El huracán ‘Laura’ se debilita a una tormenta de categoría 2 después de tocar tierra como categoría 4 durante las últimas horas y tras desatar los peores pronósticos.

El huracán tocó tierra cerca de Cameron, Luisiana este jueves a la madrugada.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) hay “marejadas ciclónicas catastróficas” y vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora en curso.

Miles de personas ya han sido evacuadas de zonas vulnerables ante las inundaciones que se esperan.

At 1:00 AM CDT, Hurricane Laura has made landfall near Cameron, Louisiana as a category 4 hurricane (Maximum sustained winds: 150 mph). pic.twitter.com/o45WtOyfvB

— NWS Houston (@NWSHouston) August 27, 2020