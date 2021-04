El cantante Miguel Bosé habló de la muerte de su madre, Lucia Bosè, quien oficialmente fue víctima del covid-19. En entrevista con Jordi Évole, para el programa La Sexta, el cantante afirmó: “a mi madre se la sedó hasta la muerte».

Miguel explicó que su madre fue sedada “hasta la muerte” por los protocolos sanitarios existentes al comienzo de la pandemia, según él, la gente mayor “no era la prioridad”. Por primera vez, el cantautor español habló sobre las causas de la muerte de su mamá, la icónica actriz Lucía Bosé, quien falleció en marzo de 2020 en Segovia a los 89 años.

El cantante también habló de cómo ha afrontado la partida de su mamá, además afirmó que logró despedirse de ella a través de una llamada telefónica.

“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenia COVID, no se murió de COVID y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, dijo en entrevista el artista.