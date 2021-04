La modelo y actriz argentina Valentina Ferrer mostró su gran vientre en la portada de Vogue México. En la foto sale junto a J Balvin, quien abraza le abraza la panza de embaraza, presumen que tiene casi siete meses de gestación.

«Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear», escribió la revista mexicana en la publicación con la que confirma el embarazo de la famosa pareja.

«Se va agrandando la familia», escribió la modelo y actriz argentina en su cuenta de Instagram.