La presentadora de ‘La Red’ Mary Méndez quiso mostrar su cuerpo trabajado en redes sociales, pero se le ‘fueron encima’ varios internautas por su notables delgadez. Méndez tuvo que bloquear los comentarios en redes ya que la estaban ‘acabando’ luego de publicar varias fotografías en las que se le notaba mucho las “costillas”.

En su cuenta de Instagram, Mary Méndez compartió una foto en la que aparece después de hacer ejercicio, con top corto y en shorts. Al parecer, la presentadora no soportó los cometarios de sus seguidores y mejor quitó la opción de cometarios en su último post. Además, salió explicando que ella conoce su cuerpo: “me he encargado de estudiar mi cuerpo, lo conozco perfectamente y se como llevarlo a cada objetivo que me propongo”.

Recodemos que la presentadora decidió quitarse los implantes de senos, los cuales tuvo por más de 20 años. En el 2019, la presentadora le contó a sus seguidores que tomó dicha decisión con el fin de sentirse libre.