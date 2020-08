Macaulay Culkin “Mi Pobre Angelito” cumple 40 años

Mi Pobre Angelito nos recordó que estamos 30 años más viejos para él en sus 40 años.

Kevin McCallister, el pequeño niño de tan solo 10 años que representó Macaulay Culkin, cumplió 40 años y lo hizo saber a quienes le recuerdan por sus pilatunas en la historia al quedarse solo un diciembre de 1990 en la película llamada comercialmente en español “Mi Pobre Angelito”. Luego también protagonizó con sus pilatunas e ingenio en navidad la secuela ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992).

Con una vida al estilo de “una montaña rusa” por sus excesos como estrella infantil al convertirse en adolescente, Culkin compartió en twitter un mensaje para todos los que lo recordamos y nos dijo viejos: “Hola chicos, ¿quieren sentirse viejos?. Tengo 40 años. De nada”. La buena noticia es que Disney, lo ha fichado por 4 millones de dólares para que sea parte de una remake de Home Alone (Mi Pobre Angelito) en la plataforma Disney Plus, la cual llegará a Latinoamerica en el mes de noviembre 2020.

Hey guys, wanna feel old? I’m 40. You’re welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020