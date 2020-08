Jessica Cediel se confesó con Lina Tejeiro sobre un hecho de su vida que le ha traído bastantes consecuencias adversas.

Al respecto Cediel aclaró que no entregó el anillo a su ex porque cuando él se fue de Colombia todavía las cosas no estaban tan mal- ahí intervino Tejeiro para decirle que ella no lo entregaría y bromeó con que lo que se da no se quita.

Cediel contó que su expareja le ha hecho mucho daño, no solo a nivel emocional sino laboral y familiar.

Contó la presentadora que el caso se ha ido a otras distancias ya que este sujeto la ha difamado.