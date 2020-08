J Balvin: jalón de orejas “a esos que se creen inmortales”

Un nuevo video de J Balvin, analiza después de los Premios Juventud, lo que ha vivido a causa del Covid.

Un video desde Medellín, un día después de los Premios Juventud, ha publicado J Balvin desde sus redes sociales para hacer una reflexión del Covid-19, explicando que no es un cuento, que las noticias falsas han creado que la gente no crea posiblemente por historias políticas, el virus es real y a él casi lo mata. El video deja un sutil “jalón” de orejas a esos que se creen “inmortales” que se ven redes de rumba en rumba (sin señalar es claro el mensaje para varios influencers que son cercanos o sigue), reconociendo no puede juzgarlos porque algunos salen a trabajar y otros no lo necesitan por lo que retan la pandemia a sabiendas que son privilegiados.

“Este combo de los 15 a los 40, que creemos que nada nos pasa y se sienten inmortales creyendo que era una gripa, a más de uno le ha quitado la vida”, sentencia Balvin para que comprendan lo que vivió. Al final del video no escatimó reflexionar que “ser asintomático pueden convertir a alguien en un arma biológica que puede afectar a sus familiares” con la contundente recomendación que abran los ojos y usen tapabocas.