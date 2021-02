La actriz y exluchadora Gina Carano, que interpreta a Cara Dune en la serie The Mandalorian, de Disney+, ha sido despedida por la productora Lucasfilm -propiedad de Disney desde 2012- tras compartir una serie de comentarios “aborrecibles” sobre políticos republicanos en EE. UU.

En Twitter se volvió tendencia el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano), por lo que luego se dio a conocer que ella ya no regresará más al set de grabación de “The Mandalorian”. Esto debido a sus controversiales declaraciones dentro de sus redes sociales.

Así lo dio a conocer la casa productora: “Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”. De acuerdo con medios internacionales, la agencia de representantes de la actriz, UTA, también ha decidido romper lazos con ella.

Aunque la actriz borró sus comentarios algunos internautas le tomaron pantallazos a sus comentarios, este fue uno de ellos: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, expresó la exluchadora.

She's transphobic, anti-mask, alt-right who parrots QAn*n conspiracies, doesn't believe in systematic racism, and now shares anti-semitic images. @starwars @Disney #FireGinaCarano pic.twitter.com/wi4rbwXwvs

today on gina carano please shut the fuck up you goyish bitch pic.twitter.com/xZJ6uc3Yni

that moment when a transphobic, antisemitic, police bootlicker, covid denier and trump supporter plays a character who fought her whole life against oppression and tyranny. lucasfilm should be ashamed. fire her. #FireGinaCarano pic.twitter.com/IfA3ZF6RbW

— zen (@zenskywaIker) February 10, 2021