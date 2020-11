El candidato demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos al conseguir 284 votos en total. La noticia hizo que famosos en el mundo del entretenimiento se pronunciaran tras conocer quien sería el presidente de EE. UU.

El cantante YUNGBLUD fue uno de los primeros en reaccionar al resultado de las elecciones: “Mantente a salvo, permanece adentro esta noche. Abraza a tu familia y celebra ¡Estamos un paso más cerca del mundo por el que luchamos! ¡Qué día!”.

La barranquillera Shakira anunció que estaba celebrando con sus “hijos esta nueva fase de unidad y sanación que comienza ahora con Biden como nuevo presidente electo”.

En redes sociales también dieron a conocer el actitud que tomó Selena Gómez al saber que el próximo presidente de Estados Unidos sería Biden.

Ricky Martin publicó una fotografía con la que le día adiós a Trump, con creatividad reaccionó tras el resultado de las elecciones presidenciales.

Salma Hayek dejó ver el momento en el que se enteró que Joe Biden será el presidente del país.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk — Shakira (@shakira) November 7, 2020

stay safe, stay indoors tonight. hug your fuckin families and celebrate your fucking asses off. we are one step closer to the world we are fighting for!!! what. a. day. 🖤 — YUNGBLUD (@yungblud) November 7, 2020