Las voces de los Simpson tendrán color en las próximas temporadas.

Le meterán color a las voces de los Simpson, luego de las protestas y licencias creativas que activistas afromericanos han impuesto a raíz de la muerte de George Floyd. Las voces que representaban actores de color en la serie serán cambiadas por actores que representen la identidad de los personajes de la serie, es decir “ya no tendrán actores blancos que representen a personajes no blancos” afirmaron productores de “The Simpsons” ahora propiedad de Disney 20th Century Studios.

En este nuevo concepto de color a las voces, el actor que daba voz a Cleveland en ‘Family Guy’ también dijo que dejará de doblarle porque “personas de color deberían interpretar personajes de color“.Reafirmando que todo ha cambiado como decía la pequeña hija de George Floyd, “mi papi cambio al mundo“. Ahora la pregunta que se hacen miles de fans es cómo afectará estos cambios a la caracterización de los personajes de los Simpson en su idioma original y si en español los productores, impondrán la misma medida a los estudios de doblaje latinos. La polémica está servida para las próximas temporadas con este cambio que posiblemente dará trabajo a nuevos talentos de color.

Family Guy también cambiará las voces de color