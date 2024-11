¡Escándalo por corrupción en Perú! Involucra a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano y a su abogado

Minuto30.com .- Un escándalo por corrupción en Perú, revelado en los últimos días, tiene en en la mira de la justicia a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte, y al abogado de la presidenta Mateo Castañeda.

El entramado de corrupción

Según informan medios peruanos «el pasado viernes, el Poder Judicial accedió al requerimiento del Ministerio Público y dispuso la detención preliminar por un periodo máximo de 10 días para el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y para el abogado de la misma, Mateo Castañeda Segovia.»

Si bien el abogado Castañeda ha alegado que solo conoce a Nicanor por ser hermano de la presidenta peruano, su oficina fue allanada por personal de la Diviac y El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Es allí cuando de manera sorpresiva aparece la presidenta de la República a las oficinas de Castañeda; si bien aseveran que la mandataria no intervino en el operativo pero si causó curiosidad para las autoridades que Dina Boluarte llegara al despacho de su abogado, un día después de haber sido detenido por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

El abogado Castañeda se defiende

Castañeda Segovia alega no hacer parte de ningún entramado de corrupción y en carta manuscrita y enviada a los medios mantiene su alegato de que ni es funcionario del gobierno ni hace parte de organización criminal alguna.

“Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del Gobierno. No soy miembro de ninguna organización criminal, por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente al Dr. Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la Sra. Presidenta de la República”.

Ocho investigados

El diario OJO, informaba el viernes pasado que «El Poder Judicial accedió al requerimiento del Ministerio Público y dispuso la detención preliminar por un periodo máximo de 10 días para el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y para el abogado de la misma, Mateo Castañeda Segovia». Esto se contemplaba como parte de las indagaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Agrega el portal de noticias que «como parte de las diligencias, se realizó el allanamiento de las propiedades de ambos y la detención de Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vasquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugarte».

El caso “Los Waykis en la Sombra”

“Los Waykis en la Sombra” sería una organización criminal que habría negociado ilícitamente la colocación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país, a cambio de financiamiento económico y de la recolección de fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Según reporta la Fiscalía peruana “Los Waykis en la Sombra” funcionarían desde primeros días del gobierno de Boluarte quien reemplazo a Pedro Castillo, tras su fallido golpe de Estado.