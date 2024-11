Un vídeo que muestra a Iván Márquez, líder del grupo disidente de las FARC, vivo y coleando es real, asegura el mindefensa

El 11 de mayo apareció un vídeo que muestra a Iván Márquez, líder del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia, vivo y coleando.

Se rumoreaba que Márquez había muerto tras un ataque en julio de 2022.

En el video, Márquez desmiente los rumores sobre su salud y expresa apoyo a las políticas del presidente Gustavo Petro.

Márquez pide una reorganización de las instituciones para hacerlas «más justas e inclusivas», sugiere que «soplan vientos constituyentes» y que nadie «debe quedarse con los brazos cruzados».l

La reaparición de Márquez y su apoyo al gobierno de Petro han generado una importante controversia, el gobierno colombiano ha confirmado la autenticidad del video, pero aún no ha determinado su ubicación.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que el material es auténtico. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado el lugar de grabación. «Lo que he tenido conocimiento por la inteligencia es que sí es un video real, no sabemos dónde fue grabado. Siempre se supo que Iván Márquez ha permanecido en zonas cercanas a la frontera con Venezuela», afirmó el ministro Velásquez.

La Fiscalía suspendió órdenes de aprehensión contra nueve integrantes de la Segunda Marquetalia.

Las autoridades han descubierto 650 explosivos pertenecientes al grupo disidente, lo que indica posibles ataques contra las fuerzas de seguridad.

El resurgimiento de Márquez y las actividades de la Segunda Marquetalia plantean nuevos desafíos para el gobierno colombiano y sus esfuerzos por lograr la paz y la reconciliación.

Este video ha suscitado debate sobre el futuro del proceso de paz en Colombia, algunos observadores creen que la reaparición de Márquez podría conducir a un resurgimiento de la violencia, mientras que otros esperan que pueda abrir nuevas oportunidades para el diálogo.

