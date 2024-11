Todo parece indicar que Lina Tejeiro «no aguanta voltaje de críticas ..» y se tranzó en una pelea en redes con internautas.

Lina Tejeiro está de boca en boca no solo por la Casa de los Famosos, la posible relación con Alejandro Estrada y revelación del periodista Carlos Ochoa que será protagonista en un proyecto del Canal Caracol. El nuevo pleque pleque de Tejeiro, nació por un comentario en redes donde le rechazan su participación como actriz y presentadora en VIX 24/7 del reality. A esto se sumó que no les gustó a los internautas, que ella terciará en la polémica de Cristina Hurtado y Carla Giraldo. «Donde la primera ya dijo no son amigas, solo se hablan cuando están al aire y que cada una tiene un camerino por lo que no hay relación de amigas».

A Lina se le llenó la taza

Lo que le molestó a Tejeiro fue que no tienen en serio como celebridad y otros «ya que incluso en el Canal RCN no la quieren en proyectos». Ella está con VIX 24/7 por lo que tomó como si la descalificaban al llamarla «comentarista». Por lo que ella le respondió : «Y aun así, me gano lo que ni tú podrías«. Tranzando una disputa donde le dijeron por lo escrito que ella era «vacía» y «clasista». Ya que tomó como referente el dinero como un insulto y menospreciando al internauta.

La pela siguió cuando el mismo que la increpó, le escribió que ella y Carla Giraldo, «son poco profesionales» donde les dijo «no sirven para presentar un programa y que no se compararan». Luego que Cristina Hurtado hiciera público su apreciación de trabajo con Giraldo. Ya que Tejeiro y Carla «todo lo quieren ridiculizar con su risa fastidiosa» tildándolas de «PAYASAS». A lo que Lina no se quedó atrás y le agradeció que la llamarán así «porque le gusta reír».

La foto de nuestra nota es parte de amor que se tienen las presentadoras polémicas del Canal RCN cuyo mensaje fue claro. “Excelente ambiente laboral en nuestra casa de La casa de los famosos Colombia. Aquí reímos, amamos, pero sobretodo somos generosos en nuestro trabajo. Te amo Lina Tejeiro que delicia tenerte cerquita 24/7 en vivo sin censura” Carla Giraldo.

