Un autogol le quitó al DIM un triunfo clave contra Defensa y Justicia

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) empató 1-1 con Defensa y Justicia en Argentina, perdiendo la oportunidad de asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un autogol de José Ortiz al minuto 68 del partido le arrebató la victoria al DIM, que había tomado la delantera gracias a un gol de Brayan León en el primer tiempo. Con este resultado, el DIM se queda con 10 puntos, los mismos que Always Ready, que aún no ha jugado su partido contra César Vallejo. En la última fecha, el DIM recibirá a Always Ready en el Estadio Atanasio Girardot, donde buscará la victoria que le permita asegurar el primer puesto del grupo y la clasificación directa a la fase de grupos de la Sudamericana.