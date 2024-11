Petro quería una bandera en el partido de Millonarios contra Palestino y le dijeron que no

El partido de Millonarios contra Palestino de Chile sigue dando mucho de que hablar y la atención pasó del plano futbolístico al Político. Petro quería una bandera de palestina en El Campín.

De acuerdo con lo que reveló el periodista César Augusto Londoño, a través de su cuenta de X, el mandatario Gustavo Petro hizo una petición a la que le dijeron que no.

El gobernante habría pedido a la Comisión Distrital de Bogotá, la inclusión de una bandera en los actos protocolarios del partido.

Sin embargo, la Conmebol, que es la autoridad que autoriza o no los homenajes dijo que no, teniendo en cuenta que no se admiten manifestaciones políticas en los estadios.

El mandatario ha estado muy activo en relación con este compromiso al que incluso llamó a que ese barrismo social se exprese.

Petro quería una bandera en el partido de Millonarios contra Palestino

El compromiso entre Millonarios y Palestino será en la noche de este martes 14 de mayo en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

Para recibir a los chilenos, incluso algunos aficionados, de acuerdo con la petición del mandatario llegaron al aeropuerto a recibir al equipo con distintivos de los dos equipos.

Hablando de fútbol, Millonarios llega a ese partido con la necesidad de una victoria si quiere seguir con vida en la Libertadores o al menos en la fase de repechaje de la Sudamericana.

El compromiso entre los dos oncenos por la fecha 5 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores será desde las 9 de la noche de este martes 14 de mayo.

