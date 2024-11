Racionamiento de agua en Bogotá: turno 8 para el 15 de mayo

Resumen: Mañana, miércoles 15 de mayo, se aplicará el turno 8 del racionamiento de agua en Bogotá. Esto significa que no habrá servicio de agua potable durante 24 horas en las siguientes zonas: Localidades: Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén. Puntos de suministro: La Calera y Arboretto. Límites del turno 8: Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13 Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17 Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQS Entre calle 35 Sur y calle 6, entre carrera 2 y 25 Entre calle 10 y 6 Sur, entre carrera 5 y límite oriental ciudad Entre calle 11 Sur y Diagonal 15 Sur, carrera 18 Este y límite oriental ciudad Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali Entre calle 16C y calle 43 Sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá Puntos de suministro a La Calera y Arboretto La restricción del servicio iniciará a las 8:00 a.m. del 15 de mayo y durará hasta las 8:00 a.m. del 16 de mayo.