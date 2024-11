Karol G «fracasó en Brasil» le abrió los ojos

Resumen: La cantante colombiana Karol G no logró llenar el estadio en su concierto de cierre de la gira latinoamericana en Brasil.Se esperaba una asistencia de 60.000 personas, pero según fuentes oficiales solo asistieron alrededor de 9.000. A pesar de las bajas cifras, Karol G dio un show lleno de energía y emoción. En un largo post en redes sociales, la cantante reflexionó sobre la experiencia y agradeció a sus fans por su apoyo. Karol G también anunció que regresará a Brasil en septiembre para presentarse en el festival Rock in Rio. Este episodio ha generado diversas reacciones en las redes sociales, con algunos fanáticos expresando su apoyo a la cantante y otros cuestionando la estrategia de marketing de la gira. Y no creer que todo está ganado. En general, este evento ha servido como una oportunidad para que Karol G reflexione sobre su carrera y su conexión con sus fans.

A Karol G el «fracasó en Brasil» le abrió los ojos de lo efímero que es el éxito y el público que a veces no responde como se esperaba.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

La gira del Karol G y su cierre latinoamericano no fue lo que esperaba. Mientras Madonna dejaba un precedente de 1.6 millones de asistentes y la Bichota esperaba seguir la senda de 60.000 espectadores en sus shows, se llevó una sorpresa que la hizo estremecer y reflexionar.

Ella al parecer esperaba llenar pero según fuentes de la ticketera encargada no llegó a 9.000 espectadores. Aunque Karol habló de 13.000 asistentes. «Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial! La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada«.

Karol G reflexionó en Brasil

«Hace 5 años estuve haciendo promoción de mi música en este país y entendí que tenía que ir por partes , paso a paso, enfocarme primero en unos países, después en otros y así poder llevar mi mensaje a mi ritmo, sin afán, con mi música, en mi esencia y en los tiempos de Dios». Dijo Karol en su largo post. Mientras los medios hacían eco del fracaso de asistencia que ella esperaba. A pesar de ello dio su show con la energía que tuvo y unas lágrimas que fueron evidentes.

Karol G no quiso amilanarse por eso agradeció la asistencia y bienvenida que le hicieron sus fans. Para ella esa la energía «fue la que multiplicó las personas en ese lugar y la me hizo sentir tan especial!!» En su post dejó ver que espera una segunda oportunidad a decirles a los fanáticos que no asistieron, «que los verá en septiembre en Rock in Rio, uno de los escenarios más emblemáticos del Brasil». Con un !!TE AMO y gracias en portugués se despidió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Lee más noticias de entretenimiento