El cantante colombiano Alcibiades Antonio Acosta Agudelo -Checo Acosta-, fue sorprendido en fiesta familiar sin tapabocas y muy “cerquita”de varias personas.

Y es que en el video, se puede observar al “Checo” saludando a varias personas y con una copa en la mano, se escucha música de fondo y mucho ruido, además se ve comida; pero lo más curioso es que, al parecer, más nadie estaba cumpliendo con las normas sanitarias por el Covid-19.

¿Qué dice el Checo Acosta?

Ante esta situación, el “Checo” publicó un video en su cuenta de Instagram donde presenta aclaraciones y expresa que: “…Estoy encerrado en mi casa, ese día tenía pico y cédula y eso fue hace ya varias semanas. Fui a grabar una canción y al frente del estudio vive la familia Stevenson en donde tengo una ahijada; salí y ellos me llamaron, fui, saludé, compartí un rato, no había recocha, no había música, solo estaba la familia y me fui…”.

De esta manera el cantante le explica a todos sus seguidores cómo sucedieron las cosas, invitando a que “seamos disciplinados” en la crisis por el Covid-19.

Entre los comentarios que le hicieron al “Checo” por este hecho, se encuentran: “Gracias por tus palabras, eres una gran persona , llena de muchos valores…”, “La cuestión es que hay que ser coherente y no lo fuiste, no hay distanciamiento social…”, “No es solo predicar, aplicar tambien!!”, “Te admiro muchísimo”.

