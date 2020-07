Bad Bunny ‘compositor del año’ ASCAP

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) declara que Bad Bunny es el compositor del año.

No es una broma como hablan en redes, Bad Bunny es compositor del año con el tema “Callaíta“, de forma virtual la ASCPAP dieron a conocer los Premios y reconocimientos de los temas más sonados de 2019. La sorpresa para los asociados, fue el nombre de Bad Bunny como el más prolífico compositor que ha dejado un sin sabor en redes sociales por múltiples comentarios de todo tipo y algunos imposible de publicar. Otros se gozaron el galardón diciendo irónicamente: “Callaíto se ver mejor“.

Después de anunciar a Bad Bunny, se dieron también ASCAP compartió que Romeo Santos fue declarado el artista del año mientras Daddy Yankee y Snow obtuvieron el reconocimiento de canción de año al interpretar la colaboración “Con Calma“. Universal Music obtuvo el Premio a la Editora del Año.

The talented, creative, fearless and irreplaceable @sanbenito is our 2020 #ElPremioASCAP Songwriter of the Year! Thank you for sharing your music with the 🌎 #ASCAPAwards pic.twitter.com/ezSajgQn5a

— ASCAP (@ASCAP) July 8, 2020