Danna Sultana estuvo hablando sobre mujeres transexuales en Colombia, en entrevista con Diva Rebeca, personaje que interpreta el periodista Omar Vásquez, estuvieron hablando sobre la vida personal de Danna, su hijo y como se siete viviendo con Puerto Rico al lado de su pareja Esteban Landrau.

“¿Qué piensa de la distinción de que para ser una trans aceptable hay que ser guapa y seguir el estereotipo?”, preguntó Diva Rebeca en la entrevista. Por lo que Danna expresó: “Nada más por ahí hay una que se volvió famosa en Colombia y es así patética, pero apenas le olieron el pan de queso, ahí mismo: ‘Soy trans, ando con trans, soy activista’”. Como no dio nombres, Diva no dudó en preguntar si se trataba de Mara Cifuentes, y así respondió: “Se volvió dizque famosa en Colombia. No puedo con ella, payasa, vaya siga por allá montando a caballo”.

Diva Rebeca aprovechó ‘el papayazo’ y dijo que Mara no quiso estar en su programa, según el periodista, “ella era muy famosa y no se prestaba para eso”, fue la respuesta de la modelo transgénero que se hizo famosa tras participar en una reality del Caracol Televisión.

