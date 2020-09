¡No reinicien el celular! Se cayó Facebook en varias partes del mundo

En horas de la tarde de este miércoles 9 de septiembre, internautas de distintos países han reportado la caída de Facebook.

Por el momento se desconocen los motivos de la falla en la red social, la cual colgó un mensaje que dice: “Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar. Actualiza la página.”

Por otro lado, también se han reportado algunas fallas en Facebook Messenger y Whatsapp.

Facebook's down for me in Sao Paulo. Feels like the end of the world is coming. pic.twitter.com/MQVCNyNZwQ

— Hans Kolbeek ; (@hanskolbeek) September 9, 2020