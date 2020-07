Se la montaron a Radioactiva Pizzeria de Bucaramanga por sus dos chef y la explicación que es igual que sirven en “Majaran”.

En redes sociales, Radioactiva Pizza y sus dos Chef son tendencia por la comparación y pronunciación de “Pizza Uandolar y tudolars” que sirven en “Manjaran” (Manhattan), según sus apreciaciones a los comentarios negativos de un foodie que probó una de las pizzas de su cocina y no le convenció el precio. De inmediato saltaron comentarios sobre ellos en algunas cuentas, sobre la molestia que representó para ellos y la comparación con las pizzas que sirven en USA en lo que ellos llaman “sentaditos” en la calle.

Es claro que la atención en redes de esta pizzeria lleva el nombre de la emisora Radioactiva que se inauguró 1989 y fue la sensación en todo el país donde actualmente solo le sobreviven dos frecuencias en Bogotá y Medellín.

Si no has estado en Manjaran no vengas a opinar, qué oso no haber comido pizza de uan dalar, tú dalars. pic.twitter.com/vc1UXmXFNn

