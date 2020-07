La Dj Manuela Gómez contó que se ha realizado varios pexias pero al pasar el tiempo se le van cayendo, por lo que se hará una nueva cirugía en sus senos y “también me voy a operar la nalga muy pronto”, expresó la exprotagonista.

A través de sus estados de Instagram Manuela expresó: “me he hecho más o menos cuatro pexias, pero esta vez voy a cambiar de cirujano, me voy a hacer la quinta pexia con él, vamos a ver cómo me va”.

Asimismo, recalcó que “siempre me operan los senos y me quedan súper lindos, pero con el pasar del tiempo se me van cayendo, no al ombligo, y no me gusta, quiero volver a tenerlos bien”.

