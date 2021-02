‘La Liendra’ siempre da de que hablar por sus historias en Instagram. El influencer mostró a través de sus estados los daños que sufrió su moto tras tener la prima caída. Según él, iban entrando a un centro comercial en Medellín cuando tuvieron el accidente, estaba acompañado de su novia: Dani Duque.

“Ya me caí, señores y para más vergüenza no me caí solo, qué vergüenza y pa’ rematar me caí en el CC El Tesoro, todo el mundo nos pitaba, todo el mundo nos veía”, expresó ‘La Liendra’. Mostrando los daños que sufrió la moto Ducati recalcó: “Se dañó el espejo, se dañó la manigueta y para rematar la pata del freno la reventé, ya tuve mi primera caída, vea como se cayó el exosto”.

El influencer dijo que frenó “y nos tumbó y yo todo asustado, la moto aceleró y se volvió a estrellar”. La moto al parecer tiene un rayón en la parte de abajo, por lo que muchos internautas han manifestado que compró la lujosa moto de segunda.