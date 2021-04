El ‘influencer’ conocido como ‘la Liendra’ se sometió un detector de mentiras, a través de sus estados de Instagram hizo varias confesiones sobre Dani Duke y su exnovia, Luisa Castro.

Una de las preguntas que le hicieron a ‘la Liendra’ fue si le habías sido infiel a Dani Duke, por lo que dijo «no» que fue avalado por el detector. Cuando lo cuestionaron sobre si le hacia falta su ex dijo rotundamente: «No, no, y no. Gracias a Dios todo superado y ojo que es en serio que no». El aparato dijo que era verdad.

Los internautas no dejaron pasar el momento para preguntarle si le había puesto los cachos o no a Luisa, a lo que dijo «no y no. Respeten, la fidelidad nació conmigo”.

Polémicas confesiones de ‘la Liendra’: