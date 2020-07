Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 1 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Durante el día de hoy, vas a querer superarte y por lo tanto te vas a proponer nuevos retos y vas a introducir más ejercicio en tu vida, es algo positivo y en poco tiempo notarás resultados positivos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Inicias el mes con nuevas energías y por lo tanto te vas a plantear una serie de cambios en tu vida rutinaria, no te preocupes y no te agobies, ves haciendo estos cambios poco a poco y conseguirás el éxito.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Comienzas el mes con un poco de desamino, ya que llevas tiempo planteándote destinos objetivos que no has conseguido, relájate y respira, no tires la toalla, hoy conseguirás cumplir uno de los objetivos que te marcaste con éxito

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Cuidado con las opiniones de los demás, ya que el objetivo que tendrán es de que tengas un complejo de inferioridad, trata de hacer oídos sordos, recuerda todas las cualidades que tienes y siéntete orgullos de tus cualidades.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Con el regreso de Saturno retrogrado en Capricornio debes tener especial cuidado y atención, ya que en tu signo se exilia y puede acentuar o despertar en ti orgullo, complejo de superioridad a la vez que exceso de responsabilidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Inicias el mes con mucha energía y te vas a plantear una serie de objetivos que vas a cumplir sin ningún tipo de problema durante todo este mes, esta vez no tendrás ningún obstáculo que te impida cumplirlos todos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Saturno queda exaltado en tu signo y ahora se encuentra retrogrado en Capricornio, es normal que sientas frialdad respecto a los demás, que las cosas se demoran o que ciertos aspectos que antes te afectaban ahora no te importan.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Tal vez comiences el mes con una sensación de lentitud, que las cosas no están moviéndose a la velocidad con la que te sientes cómodo, es normal dado que Saturno está volviendo retrogrado a Capricornio y afectará en tu profesión.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Empiezas el mes con mucha energía y vitalidad, ahora es momento para iniciar una nueva rutia de ejercicios diarios que te ayuden a liberar todo el estrés que has ido acumulando, así lograrás renovarte, sentirte libre y sin ataduras.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Inicias el mes con mucho vigor en tu puesto de trabajo, no pienses que todas las energías que vas a depositar serán en vano, pues no tardarás mucho tiempo en obtener una buena recompensa por el trabajo bien realizado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Saturno tu corregente está volviendo a Capricornio lo cual te dotará de la capacidad de la reflexión y la constancia intelectual para tu desarrollo profesional y personal. Medita tus acciones antes de realizarlas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Durante el día de hoy tienes que estar con los ojos bien abiertos, ya que la gente que te rodea empezará a hablar muy mal de ti para intentar perjudicarte, no te dejes influenciar por esos comentarios.

Fuente: Astrocanal