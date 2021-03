Designaciones arbitrales para la fecha 14 de la Liga BetPlay

Minuto30.com- La fecha 14 de la Liga BetPlay I-2021 se pondrá en marcha este martes y como es natural las designaciones arbitrales para este jornada ya están definidas.

La programación comenzará hoy con dos encuentros y y se extenderá hasta el próximo jueves 25 de marzo.

Los jueces han estado en la picota pública en sus últimas presentaciones y se espera que en la decimocuarta jornada salgan mejor librados.

Designaciones arbitrales

BOYACÁ CHICÓ vs ENVIGADO FC

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Mary Blanco – Boyacá

INDEPENDIENTE SANTA FE vs ONCE CALDAS

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No. 2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Steven Camargo – Asocafa

Árbitro VAR: John Ospina – Quindío

Asistente VAR: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Observador VAR: Imer Machado – Federación

AMÉRICA DE CALI vs INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Herminzul Calderón – Asocafa

Emergente: Diego Ulloa – Valle

Árbitro VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente VAR: Heider Castro – Academia

Observador VAR: Ramón Girón – Valle

DEPORTES TOLIMA vs JUNIOR FC

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Richard Ortiz – Quindío

Emergente: Yohan Peña – Tolima

Árbitro VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Asistente VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Observador VAR: Pedro Bello – Bogotá

ATLÉTICO NACIONAL vs JAGUARES FC

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 2: Cristian de la Cruz – Nariño

Emergente: David Espinosa – Antioquia

DEPORTIVO PASTO vs PATRIOTAS BOYACÁ

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: Jonathan Ballesteros – Santander

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Emergente: Jonathan Ortiz – Nariño

LA EQUIDAD vs ALIANZA PETROLERA

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: Mario Tarache – Casanare

Asistente No. 2: Julio Sierra – Sucre

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

ATLÉTICO BUCARAMANGA vs DEPORTIVO CALI

Central: Wander Mosquera – Cundinamarca

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Javer Motta – Cundinamarca

Emergente: Ricardo García – Santander

ÁGUILAS DORADAS vs MILLONARIOS FC

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Luis G. Navarro – Valle

Asistente No. 2: John Zambrano – Nariño

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

