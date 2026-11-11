Resumen: Comerciantes de tres subregiones de Antioquia denuncian cuotas obligatorias del Clan del Golfo para financiar entregas de juguetes y alimentos en diciembre. El reporte tiene un antecedente en 2025. El Gaula mantiene la línea 165 para orientación y denuncias confidenciales.

Clan del Golfo exigiría hasta $5 millones al comercio de Antioquia para regalos de Navidad

El Clan del Golfo estaría exigiendo cuotas de entre $200.000 y $5 millones a comerciantes del Norte, Nordeste y Occidente de Antioquia para financiar juguetes y cerdos que entregaría en diciembre de 2026. Según denuncias de habitantes de esas subregiones, conocidas el 10 de noviembre de 2026, los cobros se estarían fijando en reuniones obligatorias convocadas por integrantes del grupo armado.

Los testimonios recogidos por Caracol Radio señalan que el monto depende del tamaño de cada negocio y que no se trata de aportes voluntarios. El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), presentaría después esas entregas como ayudas a las comunidades.

Clan del Golfo: las cuotas denunciadas en tres subregiones

En Ituango, los comerciantes habrían sido citados a las veredas El Río y Quebrada del Medio para que les comunicaran cuánto debían entregar. Los relatos también ubican exigencias similares en Toledo y San Andrés de Cuerquia, en el Norte del departamento.

En el Nordeste, las denuncias abarcan Segovia, Remedios y poblaciones cercanas. Allí, además del dinero, se habrían solicitado cabezas de ganado. Los encuentros del Clan del Golfo estarían siendo convocados por los llamados «jefes sociales» de la estructura ilegal.

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Para el Occidente, las fuentes mencionaron a Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas. En esa zona, las cuotas al comercio comenzarían en $500.000. A los mototaxistas que ya pagarían una exigencia mensual de $60.000 les estarían pidiendo el doble para diciembre.

De acuerdo con esos relatos, el cobro navideño no sería el último: a finales de diciembre y comienzos de enero exigirían otra cuota, esta vez bajo el argumento de comprar útiles escolares para niños. Las cifras corresponden a lo denunciado por las fuentes, no a un balance oficial de casos investigados.

Un antecedente en la Navidad de 2025

Los señalamientos contra el Clan del Golfo tienen un antecedente en diciembre de 2025. Entonces, habitantes de Ituango denunciaron pagos obligatorios que iban desde $200.000 hasta más de $7 millones para costear regalos y alimentos. En veredas de Remedios se reportó una exigencia de $600.000 por finca.

En esos relatos de 2025 también se denunció que las comunidades debían tomar fotografías de los niños recibiendo juguetes y de las familias consumiendo la carne de los cerdos entregados. Además, les habrían pedido cartas de agradecimiento escritas a mano y dirigidas al grupo armado.

Esos hechos corresponden al antecedente del año pasado y no deben confundirse con las nuevas cuotas denunciadas para 2026. El punto común de los testimonios es que los recursos saldrían de los propios habitantes bajo intimidación, aunque luego se presenten como donaciones.

La presión sobre el comercio también aparece en investigaciones de las autoridades. El 7 de noviembre de 2026 se informó sobre la captura de un presunto cabecilla señalado de coordinar extorsiones en Dabeiba. Ese proceso es distinto de las denuncias sobre los cobros navideños.

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La línea 165 brinda orientación frente a la extorsión

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía recuerda que la línea gratuita 165 funciona las 24 horas y permite denunciar de manera confidencial situaciones de extorsión o secuestro, así como recibir acompañamiento especializado.

Entre sus recomendaciones generales están no entregar dinero ni información personal ante presiones, mantener la calma y verificar las situaciones planteadas por quienes hacen las exigencias. Estas orientaciones no constituyen un pronunciamiento específico sobre las nuevas denuncias de Antioquia.

La extorsión puede adoptar distintas modalidades, como se explicó en la denuncia sobre llamadas que exigían dinero a Miguel Quintero. En cualquier caso, las autoridades invitan a buscar asesoría del Gaula para atender las amenazas sin exponerse a nuevas presiones.