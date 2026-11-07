Resumen: Las autoridades capturaron en Dabeiba, Antioquia, a Mateo Gómez, alias 'Mateo' o 'Mono', señalado cabecilla de zona de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo. Es acusado de coordinar extorsiones a ganaderos, comerciantes y mineros que dejaban más de 100 millones de pesos mensuales, además de controlar puntos de venta de estupefacientes y corredores de narcotráfico. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por concierto para delinquir agravado.

¡Cayó! Capturan a cabecilla del Clan del Golfo que extorsionaba a ganaderos y mineros en Dabeiba

¡Cayó otro cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia! En un operativo de la Operación Agamenón, las autoridades capturaron en Dabeiba, en el occidente del departamento, a Mateo Gómez, conocido con los alias de ‘Mateo’ o ‘Mono’, señalado de ser uno de los principales cabecillas de zona de la subestructura Carlos Vásquez de esa organización criminal.

La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación, que venían siguiéndole el rastro a este hombre por su papel dentro del grupo armado ilegal.

Según las investigaciones, alias ‘Mateo’ era el encargado de dirigir las actividades criminales del Clan del Golfo en Dabeiba. Presuntamente tenía bajo su mando a unos 20 integrantes de la organización y controlaba las redes de comunicación que usaban para coordinar sus operaciones en el casco urbano del municipio.

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Uno de los principales hallazgos de la investigación tiene que ver con las finanzas ilegales de la estructura. De acuerdo con las autoridades, el capturado coordinaba el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y trabajadores del sector minero de la zona, actividades que le representaban al grupo criminal ingresos superiores a los 100 millones de pesos mensuales.

Pero eso no sería todo. También lo vinculan con el control de puntos de venta de estupefacientes, el tráfico de cocaína y el dominio de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico en esta zona del occidente antioqueño.

Las autoridades establecieron que Gómez tendría una trayectoria criminal de más de siete años. Su participación en la organización se remonta, según el expediente, al año 2020, cuando cumplía funciones de vigilancia y logística: presuntamente se encargaba de informar sobre los movimientos de la fuerza pública, la presencia de personas desconocidas en el territorio y los desplazamientos de otros grupos ilegales.

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Con el paso del tiempo fue subiendo de rango. Posteriormente asumió labores relacionadas con el suministro de alimentos, armamento y material de intendencia para los campamentos de la organización, lo que le habría permitido ganarse la confianza de los principales mandos criminales.

Para 2023, alias ‘Mateo’ ya haría parte del esquema de seguridad de alias ‘Richard’, señalado cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga David, quien presuntamente le entregó el manejo de las finanzas ilícitas en Dabeiba. Ahí se convirtió en una pieza clave del grupo en ese municipio.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades le incautaron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis forenses para obtener más información sobre las posibles actividades delictivas de la organización y de sus integrantes.

Tras su presentación ante la justicia, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir agravado. Es decir, quedó tras las rejas mientras avanza su proceso.

La Operación Agamenón es la ofensiva permanente de la fuerza pública contra el Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más grande del país, y en los últimos meses ha dejado varios golpes importantes contra sus estructuras en Antioquia, especialmente en las subregiones del Urabá y el Occidente.

Con esta captura, las autoridades esperan debilitar las redes de extorsión que afectan a ganaderos, comerciantes y mineros de Dabeiba y de todo el occidente antioqueño, una de las zonas más golpeadas por la presencia de este grupo armado ilegal.

Las autoridades recordaron que la colaboración de la comunidad es clave para seguir golpeando a estas estructuras criminales e invitaron a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho sospechoso ante la Policía Nacional.