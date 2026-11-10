¡Cámaras no perdonan! Cayeron tres ‘rompevidrios’ que asaltaban carros en Envigado

Foto: Tomada de internet

Resumen: Tres personas señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad 'rompevidrios' fueron capturadas en Envigado y puestas a disposición de las autoridades. El seguimiento del Centro de Monitoreo y Control del municipio y la rápida reacción de la Policía permitieron interceptarlos. En el video publicado por la Secretaría de Seguridad se ve cómo las cámaras les siguieron el rastro.

Las cámaras de seguridad volvieron a ser claves en Envigado: tres personas señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad de «rompevidrios» fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo y Control del municipio y a la rápida reacción de los uniformados en la calle.

El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad de Envigado a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que quedó registrado cómo el sistema de videovigilancia les siguió el rastro a los sospechosos mientras se movían por las calles y merodeaban los vehículos estacionados en el municipio.

Video: Secretaría de Seguridad de Envigado

En las imágenes se ve el momento en que el Centro de Monitoreo marca a uno de los sujetos mientras se moviliza por una zona arbolada y cómo, con la información en tiempo real, la Policía de Envigado logró interceptarlos minutos después. «Sujetos puestos a disposición de las autoridades», informó la dependencia, que destacó el trabajo articulado entre los operadores de las cámaras y los uniformados que reaccionaron en la calle.

¿Qué es la modalidad «rompevidrios»?

Se trata de una de las formas de hurto que más afecta a los conductores: los delincuentes aprovechan que los carros quedan estacionados en la vía pública para romper los vidrios, en cuestión de segundos, y llevarse todo lo que queda a la vista en el interior: bolsos, maletines, computadores portátiles, celulares, documentos y hasta las compras recién hechas.

Por lo general, estas bandas actúan en grupo y con roles definidos: mientras uno rompe el vidrio y saca los objetos, los demás vigilan el sector o esperan en motocicletas para huir rápidamente. Por eso las autoridades recomiendan no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos, parquear en lugares iluminados o con vigilancia y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso cerca de los carros estacionados.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Esto le podría interesar: José David Corredor Mesa desapareció en Envigado

El caso vuelve a poner sobre la mesa el papel del Centro de Monitoreo y Control de Envigado, desde donde se vigilan las cámaras instaladas en distintos puntos del municipio. En los últimos años la administración ha fortalecido su red de videovigilancia con cámaras de 360 grados y de lectura de placas distribuidas en 29 barrios, que permiten seguir en tiempo real los movimientos de los sospechosos y dirigir a las patrullas al punto exacto.

En el más reciente balance de seguridad, entregado en octubre, la Alcaldía de Envigado reportó 589 capturas en lo que va corrido de 2026, además de la incautación de 37 armas de fuego y la recuperación de 119 automotores, entre carros y motocicletas. El mismo informe destacó una reducción del 25 % en el hurto a establecimientos comerciales y del 31 % en el robo de vehículos, resultados que la administración atribuye al trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

«En Envigado seguimos trabajando todos los días para velar por la seguridad de nuestros ciudadanos y hoy los resultados nos muestran que vamos por buen camino», había señalado entonces el alcalde Raúl Cardona, quien también resaltó el fortalecimiento de la central de monitoreo y de los equipos de investigación para esclarecer delitos e identificar a los responsables.

Las autoridades adelantan, además, estrategias especiales de prevención para la temporada de fin de año, cuando aumenta la llegada de visitantes al municipio y muchas familias salen de vacaciones y dejan sus viviendas solas durante varios días, una época en la que tradicionalmente se incrementan los hurtos.

Esto le podría interesar: ¡Operativo sin fronteras! Medellín, Envigado y Rionegro se unieron para controlar la vía Las Palmas

Por ahora, los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial mientras las investigaciones avanzan para establecer a cuántos hurtos podrían estar vinculados y si harían parte de una banda dedicada a esta modalidad en el sur del Valle de Aburrá.