El municipio de Peque quedó incomunicado por carretera tras el colapso de un puente

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Resumen: Un puente ubicado a 2,5 kilómetros de la cabecera municipal de Peque colapsó este miércoles y dejó al municipio del Occidente antioqueño sin vía terrestre. El representante a la Cámara Andrés Guerra reportó la emergencia y pidió a la Gobernación de Antioquia atenderla de manera urgente. Se espera una inspección técnica para definir la recuperación del paso.

El municipio de Peque, en el Occidente de Antioquia, quedó incomunicado por vía terrestre este miércoles 11 de noviembre, luego del colapso de un puente ubicado a unos 2,5 kilómetros de la cabecera municipal, en el sector conocido como El Tambor. La emergencia fue reportada por el representante a la Cámara por Antioquia, Andrés Felipe Guerra Hoyos, quien pidió a la Gobernación de Antioquia atender de manera urgente la situación.

A través de su cuenta de X, el congresista informó que la estructura colapsó muy cerca del casco urbano y dejó a los habitantes sin paso por carretera. «Peque sin vía… A 2,5 kilómetros, muy cerca a la cabecera municipal del municipio colapsó el puente», escribió Guerra, quien además señaló que la comunidad espera «la ayuda vital de la Gobernación», en un mensaje dirigido al gobernador Andrés Julián Rendón.

El reporte del congresista Andrés Guerra

Según el reporte del representante a la Cámara, el colapso de la estructura cortó el acceso principal al municipio, por lo que los habitantes de Peque quedaron sin comunicación terrestre con los municipios vecinos y con las rutas que los conectan con Medellín y el resto del departamento.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el puente afectado hace parte de la vía principal de entrada y salida de Peque, un paso obligado para el transporte de pasajeros, el transporte público y el flujo de carga del que depende el abastecimiento del municipio. Por ahora no se conocen las causas del colapso ni se ha establecido un panorama oficial sobre el tiempo que podría tomar la recuperación del paso.

La situación es especialmente delicada porque el aislamiento terrestre puede afectar el abastecimiento de víveres, la movilidad de los habitantes y la atención de emergencias médicas que requieran traslados hacia centros asistenciales de mayor complejidad.

¿Qué se sabe de la atención de la emergencia?

De acuerdo con la información preliminar conocida este miércoles, se emitió una alerta para los usuarios de la vía: se recomienda a viajeros, transportadores de carga y conductores de servicio público abstenerse de transitar por el sector, pues no hay paso para ningún tipo de vehículo en el punto del colapso.

Se espera que en las próximas horas equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia lleguen al sector El Tambor para hacer la inspección del sitio, verificar las causas que originaron la caída de la estructura y definir un cronograma de intervención, que podría incluir la instalación de un puente provisional mientras se adelanta una solución definitiva.

La administración municipal y los organismos de gestión del riesgo harían el monitoreo de la zona mientras se definen las posibles rutas alternas para mitigar el impacto del cierre total. Hasta el momento, la Gobernación de Antioquia no ha publicado un comunicado oficial sobre la emergencia.

No es la primera emergencia vial en Peque

Peque, un municipio del Occidente antioqueño, ha enfrentado en varias ocasiones emergencias relacionadas con su infraestructura vial. En 2022, por ejemplo, las lluvias dejaron al municipio incomunicado y a unas 1.300 personas afectadas por derrumbes en sus vías, según reportó en su momento Caracol Radio. También en 2021 se registraron cierres por la caída de bancas en la vía de acceso.

La conexión terrestre de Peque con el resto del departamento ha sido un reclamo histórico de sus habitantes. La pavimentación de la vía que comunica a Peque con Uramita ha sido una de las principales promesas de desarrollo vial para el municipio, en un contexto en el que las comunidades del Occidente dependen de puentes y carreteras que atraviesan zonas de topografía compleja.

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Las autoridades pidieron a la comunidad mantener la calma y estar atentas a los canales oficiales de comunicación, mientras se entrega información detallada sobre el estado de la vía y las alternativas de movilidad para el municipio.