Foto: Redes Sociales

Resumen: Combates entre tropas del Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en San Jerónimo, Antioquia, habrían dejado un presunto miembro muerto y otro capturado. Los militares habrían incautado un fusil con tres proveedores. La captura no equivale a una condena y no se han entregado nombres. Un día antes se reportaron combates en zona rural del municipio con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en San Jerónimo dejarían un muerto y un capturado

Combates entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de San Jerónimo, en el occidente de Antioquia, habrían dejado un presunto miembro de ese grupo muerto y otro capturado. La información preliminar fue divulgada este miércoles 11 de noviembre.

Según lo conocido hasta ahora, durante el procedimiento los uniformados habrían incautado un fusil con tres proveedores.



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Lo que se sabe de los combates

De acuerdo con las versiones preliminares, el enfrentamiento se habría presentado entre militares y hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo. Uno de los presuntos integrantes habría sido abatido durante los combates y otro habría quedado capturado. Hasta el momento no se han entregado nombres, alias ni edades de las personas involucradas, y tampoco se conocen detalles sobre el sitio exacto donde ocurrieron los hechos.

La captura de una persona dentro de un operativo militar no equivale a una condena. Quien fue detenido deberá ser puesto a disposición de la justicia, que definirá su situación jurídica y determinará si existen cargos en su contra. Hasta entonces, la persona conserva la presunción de inocencia.

Antecedentes en la zona

San Jerónimo ya había sido noticia en las últimas horas por la presencia de la fuerza pública. Un día antes, el martes 10 de noviembre, se informó de combates en zona rural del municipio entre tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, de la Cuarta Brigada del Ejército, y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En ese primer reporte se hablaba de una situación en desarrollo y no se mencionaban resultados.

Por ahora no se ha precisado si lo ocurrido este miércoles corresponde a la misma operación que se venía reportando desde el día anterior o si se trató de un nuevo enfrentamiento en la zona. Se espera que las autoridades entreguen un balance completo con el número de personas muertas y capturadas, el material incautado y las circunstancias exactas del procedimiento.

Otros resultados contra el Clan del Golfo en Antioquia

Los combates en San Jerónimo se suman a otras acciones divulgadas en el departamento en los últimos días. En Anorí y Necoclí, por ejemplo, se reportaron operaciones de la Séptima División del Ejército que dejaron dos presuntos integrantes de esa organización muertos y cuatro capturados, además de fusiles, armas y municiones incautadas.

El Clan del Golfo, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, es considerada la mayor organización criminal del país. Mantiene presencia en varias subregiones antioqueñas, donde las autoridades le atribuyen acciones relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y la violencia contra la población civil.

En paralelo, el presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado nuevos bombardeos contra estructuras armadas ilegales, en el marco de su ofensiva contra los grupos armados ilegales.

Operaciones continúan en el occidente antioqueño

La presencia de las tropas en la zona rural de San Jerónimo se mantendría en las próximas horas mientras se verifican los resultados del procedimiento y se asegura el área. Las autoridades suelen pedir a los habitantes de las veredas mantener la calma, evitar acercarse a los sitios donde se adelantan operaciones militares y reportar cualquier situación irregular por las líneas de emergencia. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el procedimiento, entre ellos la identidad de las personas involucradas y el lugar exacto donde se registraron los combates.