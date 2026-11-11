Pékerman e Iván Ramiro Córdoba se toman Rionegro con el primer congreso de cultura ciudadana

Foto: Policía Nacional de los colombianos, vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Resumen: Rionegro abre las puertas al primer Congreso Internacional de Cultura Ciudadana, un encuentro de tres días con conversatorios, muestras artísticas y ponentes de varios países.

Rionegro será la sede del primer Congreso Internacional de Cultura Ciudadana, un encuentro organizado por la Alcaldía de Rionegro y la Corporación Equidad para el Desarrollo (Equide) que reunirá durante tres días a expertos de varios países alrededor de la cultura ciudadana.

La cita arranca el miércoles 11 de noviembre a las 6:00 p. m. con el acto protocolario de inauguración, que contará con el alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, y la secretaria de Gobierno de Antioquia, María Patricia Giraldo.

Uno de los momentos más esperados de la apertura será el conversatorio entre el exdirector técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, y el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba, que será moderado por el profesor Carlos Maldonado Castañeda.

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Un modelo de cultura ciudadana hecho a la medida de Rionegro

El congreso, que lleva por nombre «Del deber al sentir. Entre el espacio construido y la vida compartida», girará en torno a cuatro ejes conceptuales: el aprendizaje, el cuidado, la convivencia y la participación, con temas como la educación, el deporte, la sostenibilidad, el urbanismo, los comportamientos ciudadanos y la relación con la naturaleza.

El hito central del encuentro será la entrega formal de la primera versión del Modelo de Cultura Ciudadana para el municipio de Rionegro, desarrollado por un equipo de expertos con formación doctoral mediante la metodología de Investigación Acción Participación (IAP).

Según la Administración Municipal, este modelo busca aportar elementos para construir una cultura ciudadana basada en el cuidado, la convivencia y el aprendizaje, a partir de las dinámicas sociales del municipio, y quiere convertirse en una hoja de ruta para la convivencia en el territorio.

El tema le suena bastante a los antioqueños. En Medellín, por ejemplo, la cultura ciudadana ya se ha convertido en aliada del medio ambiente y la ciudad también la usa como apuesta para reducir los siniestros viales.

Tres días de agenda académica, arte y experiencias

Tras la inauguración del 11 de noviembre, la agenda académica continuará el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, en jornadas de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con ponencias, conversatorios, muestras artísticas y presentación de experiencias significativas.

El evento es organizado por la Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y la Oficina de Proyectos Especiales, en convenio con la Corporación Equide.

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¿Quiénes serán los ponentes del congreso?

El evento reunirá a ponentes internacionales como Nelson Vallejo Gómez, inspector de Educación y Ciencia de Francia; Patricio Ignacio Ovalle Wood (Chile); Sergio Roldán Gutiérrez y el arquitecto Héctor Curiel (México), además de Gustavo López Ospina, de la Unesco.

Por Colombia participarán la historiadora Diana Uribe, Juan Luis Mejía Arango, monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, arzobispo emérito de Barranquilla, y Jaime Andrés Ortiz, del Metro de Medellín, con reflexiones sobre educación, sostenibilidad, urbanismo y deporte.

Sobre el propósito del encuentro, el alcalde Jorge Humberto Rivas señaló que el congreso permitirá reflexionar sobre cómo construir cultura ciudadana en una ciudad intermedia en crecimiento, involucrando a las personas, las familias y las comunidades.

«Vamos a aprender, vamos a tener grandes expositores, vamos a poder discutir este tema tan importante para todos. Pero más que esto, es seguir construyendo a Rionegro como la ciudad del bienestar», expresó el mandatario.

Con este primer Congreso Internacional de Cultura Ciudadana, la Alcaldía de Rionegro busca generar espacios de intercambio académico y participación alrededor de las prácticas de convivencia y el cuidado de los espacios compartidos, y posicionar al municipio como un referente en la forma de pensar la vida en comunidad en Colombia.