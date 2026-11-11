Cierre de embajadas: las cinco sedes que De la Espriella tiene en la mira

Foto: Wikimedia Commons / Abelardo de la Espriella (CC0)

Resumen: El Gobierno de Abelardo de la Espriella evalúa cerrar cinco embajadas y reducir la presencia diplomática en otros ocho países. El plan aún no es oficial.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella empezó a aterrizar una de sus promesas de llegada a la Presidencia: el cierre de embajadas de Colombia en el exterior. A tres meses de su posesión, la Cancillería estaría estructurando el plan para reducir las misiones diplomáticas del país, aunque hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026 no hay nada confirmado ni materializado.

De acuerdo con El Colombiano, que citó datos de Caracol Radio, la evaluación está en curso y ya tiene cinco sedes en la mira para un cierre total: Etiopía, Senegal, Haití, Barbados y Sudáfrica.

¿Qué pasaría con las demás embajadas?

Además de los cierres, otras ocho sedes quedarían en manos de un encargado de negocios, una figura que ejerce funciones de embajador pero con un peso simbólico menor en la relación entre los dos países: Argelia, Ghana, Malasia, Azerbaiyán, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumania.

En Roma quedaría una sola embajada para representar a Colombia ante el Gobierno de Italia, la FAO y la Santa Sede, y en París habría un solo embajador ante Francia y la Unesco. Sobre las sedes en Cuba, Nicaragua y Palestina todavía no se conoce una decisión; la representación en Palestina, vale recordar, nunca llegó a entrar en funcionamiento.

La promesa con la que llegó De la Espriella

El 26 de julio de 2026, ya como presidente electo, De la Espriella anunció el cierre de 14 embajadas y de cerca de 15 consulados en una transmisión por sus redes sociales, dentro de un proceso de «optimización» del servicio exterior. «No podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país», dijo entonces.

En ese anuncio también dejó dos excepciones que sí implican ruptura diplomática: Cuba y Nicaragua. «Mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales», afirmó, y prometió además reabrir la embajada en Jerusalén y abrir una nueva en Nigeria.

La fórmula que se evalúa ahora se queda corta frente a esa promesa: siete de las sedes que estaban en la lista original (Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Malasia, Hungría, República Checa y Rumania) no se cerrarían, sino que pasarían a manos de encargados de negocios.

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¿Cuánto se ahorraría con el cierre de embajadas?

Para 2026, el sector de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto de 1,9 billones de pesos, apenas el 0,35 % de los 546 billones del Presupuesto General de la Nación, y esa cifra incluye a Migración Colombia. Sin esa entidad, a la Cancillería le corresponde cerca del 0,13 % del presupuesto total, con el que paga su funcionamiento en Bogotá y las embajadas y consulados en el mundo.

El ahorro real sería una fracción de ese monto, sobre todo si se tiene en cuenta que las sedes con más colombianos, como Madrid o Miami, son las que más recursos reciben y ninguna está en la lista. Eso, sin embargo, no descarta que haya espacio para recortar gastos.

Cuando se conoció el anuncio original, el presidente de Unidiplo, el sindicato de los funcionarios de carrera diplomática de la Cancillería, Andrés Ordóñez Buitrago, aseguró que están dispuestos a acompañar al Gobierno en la optimización de los recursos, aunque hizo una advertencia: «También cuál es el gasto de cerrar las embajadas, porque ya hay unos compromisos que, si se incumplen, pueden generar costos, y los traslados de funcionarios también van a implicar un costo». Según Ordóñez, el servicio exterior colombiano ya es austero frente al de países de la región como Perú o Chile.

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Reversazo en los traslados de diplomáticos

A la discusión se suma un reversazo dentro de la propia Cancillería. Tras la polémica por la solicitud del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, de cambiar de sede a varios funcionarios de carrera, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría dado marcha atrás a la decisión: los funcionarios empezaron a recibir correos en los que se les pide aceptar la revocatoria de su traslado por «la importancia, continuidad y necesidad del servicio» que cumplen.

Según se conoció, el 3 de noviembre de 2026 el Grupo Interno de Trabajo Financiero le informó a uno de los funcionarios que ya existía un acto administrativo con los pagos del artículo 62 del Decreto 274 de 2000: viáticos, transporte de pertenencias y prima de instalación en caso de regresar al país. Pero el lunes 9 de noviembre llegó un nuevo correo con un mensaje breve: «De manera atenta informamos que no es posible efectuar el pago de sus viáticos y menaje», sin explicar las razones.

Detrás del giro estarían varios factores: lo costoso que resulta un traslado masivo de funcionarios en el exterior y, en algunos casos, la molestia que generó la asignación de personas con orientación sexual homosexual a países donde esta es ilegal.

Por ahora, el plan de las embajadas sigue en evaluación y ningún cierre se ha hecho oficial. La lista de las cinco sedes prioritarias marca, eso sí, el primer mapa concreto de una de las promesas más sonadas del presidente De la Espriella.