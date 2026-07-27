¡Revolcón diplomático! Abelardo De La Espriella cerrará 14 embajadas y eliminará consulados

Resumen: Abelardo de la Espriella anunció el cierre de embajadas, la eliminación de consulados y una reestructuración diplomática desde el 7 de agosto.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una profunda reestructuración de las embajadas y de la red diplomática colombiana que comenzará a ejecutarse tras su posesión, prevista para el próximo 7 de agosto.

Entre las primeras decisiones está el cierre de 14 embajadas, la eliminación de cerca de 15 consulados y la suspensión de la apertura de la representación diplomática en Palestina, medidas que, según explicó, buscan reducir el gasto público y fortalecer otros sectores prioritarios.

Durante una transmisión realizada en sus redes sociales, De la Espriella aseguró que los recursos ahorrados serán destinados a áreas como seguridad, salud, educación, infraestructura y programas para la población más vulnerable.

Además, anunció que durante los primeros 100 días de su gobierno se realizará una auditoría técnica para evaluar el funcionamiento del resto de embajadas y determinar si será necesario aplicar nuevos ajustes.

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Las sedes diplomáticas que dejarán de operar, en una primera etapa, son las ubicadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. También confirmó que unificará las misiones diplomáticas de Francia con la UNESCO y de Italia con la FAO, con el objetivo de reducir la carga administrativa.

El mandatario electo aclaró que el cierre de estas embajadas no significará, en la mayoría de los casos, el rompimiento de relaciones diplomáticas con esos países, ya que la atención se prestará mediante representaciones concurrentes desde otras sedes. Sin embargo, precisó que esa excepción aplicará para Cuba y Nicaragua, con los que aseguró que su administración no mantendrá vínculos diplomáticos.

Como parte de la nueva estrategia internacional, De la Espriella también anunció que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén y abrirá una nueva representación diplomática en Nigeria.

Según afirmó, el objetivo de esta reorganización es contar con una diplomacia enfocada en promover los intereses económicos del país, atraer inversión, abrir mercados y generar empleo.

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