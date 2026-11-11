Foto: Alcaldía de Soledad / Fiscalía General de la Nación

Resumen: La Fiscalía General de la Nación emitió el 11 de noviembre una circular de búsqueda para encontrar a la pequeña Zoé, la niña de 5 años arrastrada por el arroyo El Salao en Soledad el 4 de noviembre. Los operativos cumplen siete días y su familia mantiene la esperanza.

La búsqueda de la pequeña Zoé no para: la Fiscalía se sumó al operativo en Soledad

La Fiscalía General de la Nación se sumó oficialmente a la búsqueda de la pequeña Zoé, la niña de 5 años que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en el barrio Los Cedros de Soledad (Atlántico), el pasado 4 de noviembre.

El 11 de noviembre, la entidad emitió una circular de búsqueda con las características físicas de la menor y pidió el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. La medida se conoció cuando se cumplen siete días consecutivos de operativos en la zona.

Según el documento, Zoé mide aproximadamente 1,20 metros de estatura, es de tez trigueña, contextura delgada, tiene el cabello largo, ondulado y negro, ojos café oscuro, nariz pequeña y ancha, y labios gruesos. El día de la tragedia vestía el uniforme de su colegio: una sudadera azul marino y zapatos blancos.

La Fiscalía habilitó la línea celular 321 838 3911 y su sede de la carrera 15B número 15-77, barrio Juan Domínguez Romero de Soledad, para recibir cualquier información que ayude a encontrarla.

¿Cómo va la búsqueda de la pequeña Zoé?

Los organismos de socorro completaron el 11 de noviembre el séptimo día de labores ininterrumpidas en el cauce del arroyo El Salao, el caño de Soledad y sectores del río Magdalena, donde equipos especializados siguen rastreando indicios de la menor.

En las jornadas participan el Ejército Nacional, el Grupo de Respuesta de Emergencia de la Policía (Ponalsar), la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Soledad, la Armada Nacional, el Comité Departamental de Rescate, equipos con drones y pescadores de la zona, que conocen el comportamiento de las corrientes de los caños.

El operativo se organizó en tres frentes: un grupo avanzó hacia el sector de Las Piedras, en dirección a Caraballo; otro hizo el recorrido frontal por el cauce, y un tercero inspeccionó las franjas oriental y occidental de las orillas. Los equipos han extendido las labores hasta el sector de Cabica, sin resultados positivos hasta el momento.

La Alcaldía de Soledad dispuso maquinaria amarilla para remover residuos y facilitar las inspecciones en zonas de difícil acceso. Además, pidió apoyo logístico, tecnológico y operativo al Gobierno Nacional para ampliar el rastreo hasta Bocas de Ceniza y el mar Caribe, con respaldo de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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¿Qué pasó el 4 de noviembre?

La tarde del 4 de noviembre, Zoé regresaba del colegio junto a Ciro, un hombre cercano a la familia que se encargaba de llevarla y recogerla del colegio, y una vecina de 12 años. Ante el fuerte aguacero que empezaba a caer sobre el municipio, el hombre recogió a las dos menores y los tres emprendieron el regreso en motocicleta.

Según las primeras versiones, cuando ingresaron a la vía canal del arroyo El Salao no había una corriente considerable. Sin embargo, en cuestión de minutos se produjo una creciente repentina que arrastró a los tres ocupantes.

La vecina de 12 años logró ser rescatada por habitantes del sector a la altura del barrio Las Moras. Fue trasladada a la Clínica Los Almendros con golpes y raspones, pero se recuperó sin mayores complicaciones.

Horas más tarde, alrededor de las 6:00 de la tarde, los organismos de socorro localizaron el cuerpo sin vida de Ciro en inmediaciones del caño, en el barrio 7 de Agosto, el punto donde el arroyo desemboca tras unirse con El Platanal. Desde entonces no se ha vuelto a tener rastro de la pequeña Zoé.

No es la primera tragedia que vive esta zona por la fuerza del agua. En 2018, una madre y su hija también fueron arrastradas por el arroyo El Salao, un caso que mantuvo en vilo a Soledad durante días.

Las crecientes súbitas han dejado varias emergencias recientes en el país. En Antioquia, por ejemplo, la quebrada Juan García se desbordó en Liborina y dejó vías dañadas y ganado arrastrado.

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El llamado de la familia de la pequeña Zoé

Mientras los operativos avanzan, la familia de la niña sigue aferrada a la esperanza de encontrarla con vida. Odalis, la mamá de Zoé, ha hecho llamados desesperados para que no detengan la búsqueda y pidió más recursos y mejores equipos para los organismos de socorro.

«No busquen un cadáver, busquen a mi hija de cinco años», dijo la mujer en un video que circula en redes sociales, en el que también pidió a la comunidad aportar las imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a establecer el recorrido de su hija.

Odalis aclaró, además, que Ciro no era el abuelo biológico de la niña, como se dijo en un principio, sino un hombre cercano que la quería y se encargaba de llevarla al colegio todos los días.

La Alcaldía de Soledad mantiene un acompañamiento psicosocial a la familia, a través de las secretarías de Salud y Gobierno y la Personería municipal, mientras la búsqueda de la pequeña Zoé continúa.