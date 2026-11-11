Vía Panamericana bajo amenaza: Cauca pide antidrones para proteger peajes y puestos de control

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Resumen: El gobernador del Cauca pidió reforzar con tecnología los controles de la vía Panamericana. Los ataques con drones contra peajes reabrieron la preocupación por la seguridad de trabajadores, uniformados y viajeros.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, pidió al Gobierno Nacional reforzar con tecnología la seguridad de la vía Panamericana, tras los ataques con drones contra peajes y puestos de control en este corredor. En un pronunciamiento divulgado el 10 de noviembre de 2026, el mandatario solicitó equipos que permitan enfrentar las amenazas aéreas y proteger a los uniformados, los trabajadores y quienes transitan por el departamento.

Su llamado apunta a mantener los controles sobre una carretera que, según explicó, es utilizada por estructuras armadas para movilizar recursos de economías ilegales. Para Guzmán, la respuesta no puede quedarse únicamente en aumentar el número de militares y policías: también debe incluir herramientas para detectar y responder al uso de drones.

Entre los equipos que mencionó están los sistemas antidrones, inhibidores de señal y plataformas aéreas de vigilancia. La petición se produce en medio de la preocupación por la exposición de las estaciones de peaje y de las comunidades cercanas a estas nuevas modalidades de ataque.

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¿Por qué pide tecnología para la vía Panamericana?

El gobernador sostuvo que los controles instalados sobre este corredor tienen un papel importante para frenar el movimiento de drogas, armamento, oro de minería ilegal y dinero en efectivo. Según su planteamiento, atacar esos puntos busca debilitar la vigilancia y facilitar el tránsito de recursos que financian a los grupos armados.

«Los grupos armados terroristas quieren que esos puestos de control se muevan y nosotros le pedimos al Gobierno Nacional que fortalezca estos puestos de control», afirmó Guzmán al referirse a las rutas utilizadas por las economías ilegales.

En esa misma intervención insistió: «Necesitamos antidrones, inhibidores y bases de drones para poder dar una respuesta efectiva» a las herramientas tecnológicas utilizadas por las estructuras armadas. El pedido combina la protección de los puntos de vigilancia con la posibilidad de anticipar las amenazas desde el aire.

Guzmán también relató que presenció la presencia de un dron en el peaje de Villa Rica. Según su versión, los integrantes del Ejército se retiraron temporalmente como medida preventiva para evitar riesgos a trabajadores y civiles. Ese relato hizo parte de los argumentos con los que reclamó mayores capacidades para la Fuerza Pública.

La preocupación no se limita a las instalaciones militares. El mandatario advirtió que los trabajadores de los peajes, las comunidades vecinas y los usuarios de la carretera también quedan expuestos cuando estos puntos se convierten en objetivos de los ataques.

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Los ataques contra peajes que anteceden al llamado

El pronunciamiento se conoce después de los hechos registrados en Mondomo y Villa Rica. El ataque con drones contra el peaje Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao, dejó daños materiales el 7 de noviembre. La concesionaria Nuevo Cauca rechazó lo ocurrido y pidió presencia permanente del Ejército en las estaciones del corredor.

La empresa señaló entonces que las acciones violentas ponen en riesgo a sus trabajadores, a los habitantes de las zonas cercanas y a los conductores. También advirtió sobre las afectaciones para la movilidad y la economía del departamento, y habló de una problemática sistemática contra la infraestructura vial.

Posteriormente se reportó el lanzamiento de explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica, otro de los puntos de la vía Panamericana. Estos antecedentes explican el énfasis del gobernador en que los controles cuenten con una protección que responda a la modalidad de los ataques.

La solicitud de Guzmán es, por ahora, un llamado al Gobierno Nacional para destinar recursos y fortalecer la capacidad tecnológica de la Fuerza Pública. No equivale al anuncio de equipos ya entregados: el objetivo que planteó es proteger los controles y evitar que las amenazas aéreas superen la respuesta de las autoridades en el Cauca.