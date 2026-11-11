Consulta popular del Valle de San Nicolás: ocho municipios votan el 29 de noviembre

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Resumen: La Registraduría ultima la logística para la consulta popular que definirá el 29 de noviembre si ocho municipios del Oriente antioqueño crean el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás: 501 mesas, 87 puestos y 3.600 jurados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ultima los preparativos logísticos para la consulta popular con la que ocho municipios del Oriente antioqueño decidirán, el próximo 29 de noviembre, si se constituye o no el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, una figura asociativa que integraría a esa subregión.

Los avances se revisaron en un Comité Departamental de Garantías Electorales realizado en Rionegro, en el que el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y las autoridades locales analizaron los aspectos logísticos, de seguridad y democráticos de la jornada electoral. Al encuentro también asistieron delegados de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la fuerza pública y voceros de las campañas del sí, del no y del abstencionismo.

De acuerdo con la Registraduría, el censo electoral para esta consulta popular está conformado por 383.952 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres.

Para atender la jornada se instalarán 87 puestos de votación (51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario), que contarán con 501 mesas en total.

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¿Qué municipios participarán en la consulta popular?

La votación se efectuará en La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, los ocho municipios que conformarían la nueva área metropolitana en caso de que la propuesta sea aprobada por la ciudadanía.

«Ya está todo el procedimiento operativo y logístico en camino, designados los puestos, las mesas de votación, los jurados de cada una de esas mesas y también los testigos electorales que quieran participar», indicó el registrador nacional, quien aseguró que la jornada contará con el respaldo de todas las autoridades y de la fuerza pública para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

El Valle de San Nicolás lleva años explorando mecanismos de articulación regional. Antioquia ya ha adelantado proyectos que unen al Valle de Aburrá con el de San Nicolás, y esta consulta definirá si la subregión da un paso más hacia la integración formal de sus municipios.

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¿Cómo se aprobaría el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?

Según explicó la Registraduría, de acuerdo con la Ley 1625 de 2013, modificada por la Ley 1993 de 2019, el proyecto se entenderá aprobado cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el 5 por ciento de la población registrada en el censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes.

El registrador Penagos precisó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se verificará primero el umbral de participación en cada municipio. «Se hace la verificación del umbral y, si no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo», explicó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, invitó a la ciudadanía a participar: «El próximo 29 de noviembre, mis paisanos de los ocho municipios del Valle San Nicolás podrán ir a las urnas y decir sí o no sobre esta figura asociativa». El mandatario seccional explicó que «el umbral que se requiere está más o menos en cerca de 20.000 personas que deben participar en el proceso electoral para que cobre validez».

La financiación de esta votación ya había generado debate en el país, pues en su momento se cuestionó que el Gobierno nacional no hubiera girado los recursos para la consulta, una discusión que quedó atrás tras confirmarse que los recursos están dispuestos y la parte operativa desplegada, según informó la Registraduría.

¿Cuáles son los siguientes pasos de la jornada?

En total serán 3.600 jurados de votación, cuya designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre. Las jornadas de capacitación para los jurados están previstas para el 26 y el 27 de noviembre.

Mientras tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa el trabajo articulado con las autoridades municipales y departamentales, los organismos de control, la fuerza pública y todos los actores del proceso electoral para ultimar los detalles de esta consulta popular, en la que los ciudadanos de los ocho municipios del Oriente antioqueño podrán ejercer su derecho al voto.