Las obras del estadio Atanasio Girardot buscan contratista: la oferta sale entre el 11 y el 13 de noviembre

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Resumen: La Alcaldía de Medellín anunció que entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre de 2026 saldrá la oferta de adjudicación de las obras del estadio Atanasio Girardot. La expectativa del alcalde Federico Gutiérrez es que el contrato quede adjudicado en menos de un mes y las obras arranquen cuanto antes, con total transparencia y los mejores proponentes. La modernización ya tiene avances: se terminó el desmonte de la cubierta occidental, con más de 600 toneladas retiradas, y el proyecto llevará la capacidad de cerca de 45.000 a más de 60.000 espectadores con un tercer nivel. El anuncio se dio en el balance de las 1.800 obras en curso en Medellín.

Medellín se alista para un paso clave en la transformación de su principal escenario deportivo: la Alcaldía de Medellín anunció que entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre de 2026 saldrá la oferta de adjudicación de las obras del estadio Atanasio Girardot. La expectativa del alcalde Federico Gutiérrez es que el contrato quede adjudicado en menos de un mes y que las obras arranquen cuanto antes.

“¿Cómo es el del tema del estadio? De acá al viernes sale la oferta de adjudicación para que en menos de un mes sea adjudicado y que arranquen las obras cuanto antes, pero es un proceso cuantioso y que necesitamos que se presenten los mejores y que sea adjudicado con total transparencia, así como todas las obras de ciudad”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.

Estadio Atanasio Girardot: así será el proceso de adjudicación

La apertura de la oferta entre el 11 y el 13 de noviembre no significa que el contrato ya tenga dueño: es el inicio del proceso en el que las firmas y consorcios interesados podrán presentarse. Según el mandatario, el proceso del estadio Atanasio Girardot es cuantioso y por eso requiere la participación de los mejores proponentes, de manera que la adjudicación se dé con todas las garantías.

Si se cumple el cronograma que plantea la Alcaldía de Medellín, el contrato estaría adjudicado en menos de un mes, es decir, antes de mediados de diciembre de 2026, lo que permitiría que la intervención del escenario deportivo más importante de la ciudad comience en el menor tiempo posible.

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El anuncio sobre el estadio Atanasio Girardot se dio en el balance de las 1.800 obras que se adelantan en Medellín, un paquete en el que también están la cárcel para sindicados, con un avance del 47 %, ocho nuevos jardines infantiles, 400 escenarios deportivos renovados y la construcción de 11 nuevos megacolegios. Todos estos proyectos se adelantan con procesos de contratación que, según el alcalde, se manejan con transparencia, igual que la que espera para la adjudicación del estadio.

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Un estadio en plena transformación

La modernización del Atanasio Girardot ya tiene avances visibles. Hasta el 28 de octubre de 2026, la Alcaldía de Medellín había terminado el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental, un trabajo en el que se retiraron más de 600 toneladas de material sin suspender los eventos programados en el escenario y que generó 122 empleos, como lo reportó Minuto30 en el avance del cambio que lo llevará a más de 60 mil espectadores.

Con esa etapa lista, el proyecto pasó al punto que ahora se concreta: la licitación de las obras de modernización y de la construcción de un tercer nivel, con las que la capacidad del estadio pasaría de cerca de 45.000 a más de 60.000 espectadores. La EDU ya tenía listos los planos, la licencia, el presupuesto, los pliegos definitivos y los estudios necesarios para sacar el proceso.

El nuevo estadio también apostará por una tecnología que sorprende, pensada para convertirlo en uno de los escenarios más modernos de la región, sin perder su carácter público, y para mantenerlo como la casa del fútbol y los grandes eventos de Medellín.

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Con la salida de la oferta de adjudicación entre el 11 y el 13 de noviembre, Medellín queda a la espera de conocer la firma o el consorcio que quedaría a cargo de las obras del estadio Atanasio Girardot, un proyecto que marcará el futuro del escenario deportivo más querido por los paisas.