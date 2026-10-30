¡Mérito y no cuotas! Cinco embajadas de Colombia serán ocupadas por carrera diplomática

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática elegidos mediante convocatoria. La medida busca acabar con el reparto político de las plazas del servicio exterior y hace parte del revolcón diplomático que el mandatario adelanta desde julio.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes una decisión que marca un nuevo capítulo en la política exterior de su Gobierno: las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam serán ocupadas por funcionarios de carrera diplomática, seleccionados mediante una convocatoria.

«¡En la Patria Milagro, la carrera diplomática se enaltece y el mérito se demuestra!», afirmó el jefe de Estado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que aseguró que ya dispuso que esas cinco plazas diplomáticas queden en manos de funcionarios que han hecho carrera en el servicio exterior colombiano.

La decisión golpea la vieja costumbre de repartir embajadas como cuotas políticas

Con este anuncio, el mandatario le apunta a acabar con la tradicional práctica de entregar las sedes diplomáticas como premio a aliados políticos, excongresistas o figuras ajenas al servicio exterior. Las cinco embajadas alcanzan tres continentes: en Europa están Dinamarca, con sede en Copenhague, y Finlandia, con sede en Helsinki; en África, Egipto, con sede en El Cairo; y en Asia, Filipinas, con sede en Manila, y Vietnam, con sede en Hanói.

La carrera diplomática y consular es el cuerpo de funcionarios profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ingreso se hace por concurso público de méritos, uno de los más exigentes del Estado colombiano, y quienes lo superan van ascendiendo por rangos —de tercer secretario hasta consejero, ministro plenipotenciario y embajador— a lo largo de años de servicio en consulados y embajadas. Precisamente, la Cancillería mantiene abiertos periódicamente concursos de ingreso para nutrir ese cuerpo de funcionarios.

El anuncio presidencial indica que la selección de los nuevos embajadores se hará también mediante una convocatoria, es decir, un proceso abierto en el que los funcionarios de carrera podrán aspirar a ocupar esas cinco representaciones con base en su mérito y trayectoria, y no en su cercanía política con el Gobierno de turno.

Un revolcón diplomático que viene de meses atrás

La decisión no llega aislada. Desde que llegó al poder el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha movido las fichas de la política exterior colombiana con fuerza. En julio anunció un verdadero revolcón diplomático: el cierre de 14 embajadas y la eliminación de varios consulados, una medida con la que su Gobierno buscó racionalizar el gasto del servicio exterior.

Desde agosto, distintos informes daban cuenta de las plazas diplomáticas que seguían sin titular. Egipto figuraba entre las embajadas más apetecidas del continente africano, mientras en Asia estaban pendientes designaciones como las de Emiratos Árabes Unidos y Japón. Esta semana se conoció, además, que el exsenador Miguel Uribe Londoño recibió una señal desde Londres y ocupará la embajada de Colombia ante el Reino Unido, una de las plazas más importantes del servicio exterior.

En octubre, el Gobierno también dio un giro en la relación con Israel con la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, otra decisión que confirmó que el mandatario quiere imprimirle su propio sello a la diplomacia nacional.

¿Qué sigue?

Ahora la atención se concentra en la Cancillería, que deberá abrir la convocatoria con los requisitos, el cronograma y las reglas del concurso de méritos para las cinco embajadas. Una vez elegidos, los nuevos embajadores necesitarán el beneplácito de los países receptores antes de posesionarse, un trámite diplomático habitual que puede tomar varias semanas.

Con esta medida, el presidente De la Espriella redobla su apuesta por una diplomacia de méritos y le manda un mensaje a los funcionarios de carrera: en su Gobierno, las embajadas se ganan con trayectoria y no con padrinazgos.

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