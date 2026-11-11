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Resumen: La Fiscalía imputó y envió a la cárcel a ocho presuntos integrantes de 'Los Repu', red señalada de vender marihuana, cocaína y bazuco en envolturas con logos de frutas cerca de una institución educativa y una cancha de fútbol del barrio República de Israel de Cali.

¡Con empaques de frutas! A la cárcel ocho de ‘Los Repu’ por vender droga cerca de un colegio en Cali

Ocho presuntos integrantes de la red de microtráfico ‘Los Repu’ fueron enviados a la cárcel tras ser imputados por la Fiscalía General de la Nación por su aparente participación en el comercio local de estupefacientes en Cali.

Según el ente investigador, durante los últimos cuatro años esta organización ilegal comercializó marihuana, cocaína y bazuco en pequeñas dosis en inmediaciones de una institución educativa y de una cancha de fútbol del barrio República de Israel, en el oriente de la capital del Valle.

Un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores es que los narcóticos eran ofrecidos en envolturas con logotipos de frutas. El costo de cada dosis dependía de la cantidad y del tipo de sustancia que se negociaba.

La investigación que terminó tumbando a esta red arrancó gracias a las denuncias de la comunidad, cansada de ver cómo la droga se movía a la luz del día y tan cerca de los niños y jóvenes del sector. Con esas pistas, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, adelantó las labores de policía judicial que permitieron identificar a los presuntos responsables.

Se trata de Ana Teresa Cortés, Yeison Duván Asprilla, José Daniel Morales, Daniel Andrés Zapata, Anuar Bonilla, Jeanpool Gómez, Nixon Thomas Miquilena y Harold Zarama, señalados de hacer parte de esta estructura criminal.

Las capturas se concretaron con 15 diligencias de registro y allanamiento practicadas desde el pasado 5 de noviembre. Siete de los procesados fueron capturados en cumplimiento de órdenes judiciales y una persona más cayó en flagrancia. En los procedimientos, las autoridades incautaron un arma de fuego con su munición, por la que no contaban con los permisos oficiales de porte.

Fiscales de la Estructura de Apoyo (EDA) imputaron a los procesados, según su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los ocho señalados rechazaron los cargos en su contra.

A pesar de eso, un juez de control de garantías consideró que la Fiscalía reunió suficientes elementos de juicio y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a los ocho imputados.

‘Los Repu’ es una de las 11 estructuras criminales golpeadas el pasado 5 de noviembre durante la segunda fase de la Operación Iron 2.0, un megaoperativo en el que cerca de 1.800 uniformados de la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército y del CTI, realizaron 143 allanamientos simultáneos en ocho comunas de Cali y en sectores de Jamundí y Candelaria.

Esa ofensiva, que apuntó a zonas donde se concentra el 44 % de los homicidios y el 30 % del tráfico local de estupefacientes del área metropolitana, dejó 101 personas capturadas y 2,3 toneladas de droga incautadas. Las estructuras intervenidas, algunas con hasta 17 años de trayectoria delictiva, habrían afectado 151 entornos escolares, escenarios deportivos y parques.

De hecho, en ese operativo también fue capturado un presunto dinamizador de ‘Los Repu’ que se movía bajo la fachada de árbitro de fútbol en el barrio República de Israel y que, según las autoridades, aprovechaba los torneos barriales y su cercanía con niños y adolescentes para distribuir sustancias ilícitas.

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En esa misma ofensiva cayeron dos hombres conocidos como ‘Anyelo’ y ‘Cristian’, señalados de participar en el feminicidio de María Camila Potosí, el caso que conmocionó a Cali en julio pasado.

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Con la judicialización de estos ocho presuntos integrantes, las autoridades buscan desarticular por completo a ‘Los Repu’ y frenar la venta de droga en los entornos escolares y deportivos del oriente de Cali.